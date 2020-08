Kalinic chiede la rescissione all’Atletico Madrid, ma niente Roma nel futuro. C’è il Besiktas

Nikola Kalinic ha chiesto all’Atletico Madrid la rescissione del contratto. L’attaccante croato ha ancora un anno con il club spagnolo davanti, ma spera di ottenere il via libera per decidere in autonomia la nuova destinazione. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, nel suo futuro non ci sarebbe un ritorno alla Roma, nonostante un finale di stagione positivo con la squadra di Fonseca (5 reti nelle ultime 7 presenze). In pole position per accaparrarsi l’attaccante ci sarebbe il Besiktas, che ha già portato a buon punto le trattative col giocatore.