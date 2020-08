Juan Jesus, non solo il Cagliari: sul brasiliano anche il Leicester

Tra gli esuberi della rosa romanista, Juan Jesus rappresenta uno degli indiziati principali a lasciare la Capitale nella prossima sessione di calciomercato. Una delle ultime squadra a farsi avanti per il brasiliano della Roma, riporta Sky Sport, sarebbe il Leicester di Brendan Rodgers, voglioso di puntellare il reparto difensivo con un innesto di esperienza. Sarà probabilmente corsa a due con il Cagliari, con il neo tecnico Eusebio Di Francesco che conosce benissimo Juan Jesus e che vorrebbe portarlo in Sardegna per arricchire il pacchetto arretrato. Nel frattempo però l’ex allenatore della Roma deve registrare la delicata situazione legata al Coronavirus, con tre calciatori positivi rilevati in seguito ai test effettuati sulla rosa.