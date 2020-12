Juan Jesus chiede la cessione: c’è il Verona, la Roma lo libera a zero

C’è anche la pista Hellas Verona per Juan Jesus. Tra pochi giorni si aprirà anche ufficialmente il calciomercato di gennaio, in cui la Roma difficilmente farà grandi operazioni. Ci saranno acquisti in caso di cessioni e tra queste non è escluso l’addio del difensore brasiliano, già vicino ai saluti in estate. Come riporta ‘hellasnews.it’, Juric ha chiesto al ds D’Amico un centrale mancino e così avrebbe preso piede l’iptoesi Juan Jesus, anche visto che il Parma non libera Gagliolo. L’ex Inter è in scadenza 2021 ed è in fondo alle gerarchie difensive di Fonseca, ha chiesto di essere ceduto a gennaio e la Roma lo libererebbe a zero. L’ostacolo per il Verona sarebbe l’ingaggio, che potrebbe essere aggirato spalmando lo stipendio su più anni.