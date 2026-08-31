Sei acquisti e non è finita. La Roma è un vulcano che oggi pomeriggio a Lecce riparte dalle meraviglie di una settimana fa contro la Fiorentina di Dybala e Malen, la coppia che a forza di spallate scomoda paragoni con le più grandi della storia giallorossa. E che ha fatto venir voglia ai Friedkin di rinforzare ancora di più la rosa di Gasperini. L'obiettivo, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera, è non mettere limiti alle ambizioni di campionato, questa è la verità. Ecco perché, se il piano riesce da qui fino a domani sera gli acquisti possono diventare otto, con gli ultimi due esterni richiesti dall'allenatore. De Roon è arrivato a costo zero, liberato da Percassi: la Roma pagherebbe - ben felice di farlo - un milione di bonus a fine stagione solo se dovesse vincere il campionato o arrivare in finale di Champions. Gasp l'ha difeso, perché a Roma De Roon non è stato accolto nel migliore dei modi. "Non so se sarà possibile, ma vorrei un attaccante esterno e un esterno di centrocampo, numericamente ci mancano due giocatori", ha aggiunto. E la Roma sta provando ad accontentarlo. L'obiettivo è arrivare a due nazionali: il brasiliano Luiz Henrique (Zenit) e il tedesco Leweling (Stoccarda), quest ultimo il preferito. a prescindere dall'uscita di Soulé, che resta in bilico: l'agente, Guastadisegno, racconta da settimane alla società di offerte in ar-rivo, l'ultima delle quali (dichiarata) dal Fulham, ma a Trigoria ancora non si è visto nulla.