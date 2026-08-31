Di obiettivi non ne vuole sentir parlare e forse è anche giusto così, visto che siamo ancora alla seconda giornata. Ma intanto oggi Gian Piero Gasperini punta a portarsi a casa altri tre punti, che nel caso terrebbero la Roma in vetta alla classifica. Almeno per ora. Gasperini si affiderà soprattutto alla coppia d'oro Dybala-Malen, i due che hanno fatto faville contro la Fiorentina. Malen che può diventare il secondo giocatore della Roma negli ultimi 65 anni capace di segnare almeno quattro gol nelle prime due gare. Sfida - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - quella di oggi che non sarà ovviamente facile, per mille motivi. L'entusiasmo della squadra salentina, lo stadio che sarà pienissimo e il caldo e l'umidità infernale che è prevista proprio all'ora della partita. Allo stato attuale la squadra per oggi pomeriggio è fatta per 9/11, con l'allenatore della Roma che si porta dietro solo due dubbi. Se dare ancora spazio a Lulli o lanciare Molina sulla fascia destra e se confermare Mora alle spalle della coppia Dybala-Malen. Soulé? "Giocherà anche lui".