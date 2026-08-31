Uno, ma se dovessero concretizzarsi alcune cose forse anche due. Sono gli obiettivi finali della Roma per accontentare Gian Piero Gasperini. "Non so se sarà possibile, ma è sempre quello che ho chiesto: un terzino e un attaccante esterno". Il terzino doveva essere l'olandese Oosterwolde, poi rispedito al Fenerbahçe per delle problematiche fisiche. L'attaccante esterno balla tra Luiz Henrique e Leweling, senza però perdere di vista l'inglese Gittens. Certo, il trequartista sinistro doveva essere la priorità dell'intero mercato giallorosso. La pista più calda resta quella che porta a Luiz Henrique, il brasiliano dello Zenit San Pietroburgo. Sul giocatore c'è però anche il Botafogo, squadra dove ha già giocato nel 2024. Contemporaneamente, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la Roma sta lavorando su altri tavoli, ad iniziare da quello che porta dritti dritti in Bundesliga. Ed esattamente a Stoccarda, dove i giallorossi hanno messo gli occhi da tempo su Jamie Leweling. L'ala tedesca ha un contratto con il suo attuale club fino al 2029, ma ieri in Germania parlavano di una richiesta addirittura di 50-55 milioni. L'ultima pista, quella che porta invece a Londra, a casa del Chelsea. E più esattamente a Jamie Gittens. Ma da cosa dipende l'eventuale arrivo di un giocatore o anche di tutte e due? Dalla possibile partenza di Matias Soulé, che ieri Gasperini ha di fatto smentito. Solo che l'agente del giocatore sta cercando soluzioni last-minute, anche perché l'argentino vuole giocare.