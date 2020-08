Juan Jesus-Cagliari, ci siamo. Come scrive su Twitter Alfredo Pedullà, è chiusa la trattativa che porterà il brasiliano in Sardegna. Contratto fino al 2023 per il centrale richiesto da Eusebio Di Francesco e operazione da circa 3 milioni di euro. Il difensore ormai era ai margini del progetto Roma e già nello scorso mercato la società giallorossa aveva provato a cederlo prima al Cagliari e poi alla Fiorentina, ma senza chiudere la trattativa.