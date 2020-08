Javier Vicario, nuovo acquisto per la Roma Primavera

E’ arrivata la firma di Javier Vicario con la Roma. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il giovane classe 2002 sarà consegnato nelle mani di Alberto De Rossi come rinforzo nella prossima stagione per la Roma Primavera. L’ex Numancia aveva suscitato interesse anche nella Liga: Real Madrid e Valencia si erano mosse insieme al club capitolino per l’acquisto del difensore centrale mancino. Prossima alla conclusione una giornata di trasferimenti per la Roma dei giovani, con Cardinali in partenza al Matelica e con la Cremonese che si assicura Celar per un’altra stagione.