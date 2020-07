Inter di nuovo su Dzeko, Conte lo preferisce a Giroud e Mandzukic

L’Inter torna su Edin Dzeko. Come riporta Sport Mediaset, con l’estate si riaccende l’interesse dei nerazzurri per il centravanti bosniaco che già nella passata stagione era stato vicino a lasciare la Roma. La trattativa poi non andò in porto e i giallorossi riuscirono a rinnovare il contratto del centravanti. Ora Conte ha di nuovo indicato in Dzeko il rinforzo giusto per l’attacco. L’ex City viene preferito a Giroud e Mandzukic, altri due nomi accostati in questi giorni all’Inter che non è certa della permanenza di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.