In Olanda sicuri: Karsdorp torna alla Roma. Il Feyenoord non lo riscatta

Karsdorp tornerà alla Roma. Forse non il 30 giugno, visto che la Fifa ha dato il via al prolungamento degli accordi sui calciatori in modo da far terminare i campionati. Ma una volta che anche l’Eredivise sarà chiusa, il terzino con ogni probabilità farà ritorno a Trigoria. In Olanda sono sicuri: il Feyenoord – riporta il quotidiano di Rotterdam Algemeen Dagblad – non eserciterà il diritto di riscatto e punterà invece su Nieuwkoop, che in questa stagione è stato mandato in prestito al Willem II. Tutto da decifrare il futuro di Karsdorp, per il quale probabilmente Petrachi dovrà trovare una nuova sistemazione: nei giorni scorsi si è fatto vivo anche il Napoli, che già l’aveva puntato prima che Monchi lo portasse alla Roma. Se dovesse fare rientro a Trigoria, sarebbe quindi solo di passaggio.