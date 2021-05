Ilaria D’Amico e il futuro di Buffon: “A Roma non dovremmo cercare casa”

La compagna del portiere della Juventus ha parlato della sua prossima destinazione: "Io voto estero, ma la Serie A per un italiano ha un fascino particolare"

L'estero sì, ma lasciare il nostro paese sarà complicato: "Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia, ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A abbia un fascino maggiore". Infine sulla direzione arbitrale di Calvarese in Juventus-Inter:"Quel giorno l'arbitro non era in forma su una serie di decisioni, che hanno penalizzato un po' la Juve e un po' l'Inter. Ci sono stati almeno 4 episodi su cui avrei da ridire. Comunque per me no, su Cuadrado non era rigore.".