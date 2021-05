Il Tottenham a Mourinho: “Non venderemo Dier e Hojbjerg alla Roma”

Il club inglese, che aspetterà il nuovo tecnico per qualsiasi decisione, fa sapere di non avere intenzione di cedere i due giocatori

Il Tottenham chiude le porte al mercato della Roma. Il club inglese - riporta il Sun - non ha alcuna intenzione di cedere i suoi due giocatori Eric Dier e Hojbjerg, finiti nel mirino dei giallorossi con l'arrivo di Mourinho. Il difensore è arrivato nel 2014 dallo Sporting Lisbona e ha totalizzato più di 270 presenze. Ma soprattutto ha ancora tre anni di contratto. Il centrocampista invece è agli Spurs da una sola stagione e vuole rimanere in Premier. "Non venderemo nessuno di questi giocatori - ha fatto sapere al tabloid inglese una fonte nel club - Ovviamente il nuovo allenatore (che il Tottenham sta ancora cercando, ndc) avrà l'ultima parola. Ma entrambi sono incredibilmente importanti per la squadra e non vogliamo cederli". In più il Sun racconta che nessuno dei due accetterebbe un trasferimento nella capitale: in particolare Dier ha raccontato di non aver compreso il motivo delle tante panchine nell'ultimo periodo dello Special One a Londra prima dell'esonero.