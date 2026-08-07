Nusa rimane la priorità dell'attacco della Roma. D'Amico continua a lavorare per portarlo nella Capitale. Non sarà semplice. Il norvegese ha chiuso la porta a una possibile uscita, ma con il mercato aperto tutto può cambiare. Anche velocemente. Per questo il ds giallorosso lavora sotto traccia per trovare l'accordo migliore per tutte le parti. Il tempo, però, sarà fondamentale per la riuscita dell'affare. Al momento la concorrenza è poca e questo gioca a favore della Roma. Dall'Inghilterra, però, arrivano novità. Come riporta The Athletic, l'Arsenal è tornato con forza su Nusa. Il club inglese aveva provato a prendere Vinicius, ma il brasiliano ha rinnovato fino al 2032, spegnendo tutte le voci. Ora i Gunners sono alla ricerca di una nuova soluzione. E potrebbe essere proprio il norvegese. Il fascino della Premier League può diventare un fattore decisivo. La Roma è avvisata.