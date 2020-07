Il Partizan riscatta Sadiq per 2 milioni, ma la Roma può incassare ancora

I diciassette gol segnati nella stagione passata in Serbia sono valsi a Umar Sadiq il riscatto. Il Partizan ha infatti esercitato la clausola per acquistare il nigeriano a titolo definitivo dalla Roma, al costo di due milioni di euro. Come riporta gianlucadimarzio.com, l’attaccante è formalmente (anche se ancora non ufficialmente) un giocatore del Partizan Belgardo a tutti gli effetti.

Soldi per le casse giallorosse, che potrebbero presto aumentare. Come ammesso qualche giorno fa dal direttore generale dei bianconeri di Serbia, non è escluso che Sadiq possa partire. In caso di nuova cessione, ai giallorossi spetterebbe il 10 per cento del costo totale dell’operazione (“Non meno di 15 milioni” ha fatto sapere il dg Vazura). Su di lui è forte l’interesse del Monaco.