Il Palmeiras ha trovato l’erede di Vina: è Jorge del Monaco

I brasiliani avrebbero individuato nel giocatore del Monaco il possibile sostituto di Vina

Matias Vina sarà, a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultimo minuto, il prossimo rinforzo della Roma. L'esterno uruguaiano del Palmeiras dovrebbe arrivare nel weekend per unirsi ai nuovi compagni per il ritiro in Portogallo. L'allenatore del club brasiliano Abel Ferreira aveva provato a blindare il 23enne, senza successo: i 'verdi' però sono già all'opera per individuare il sostituto. Secondo 'Sportitalia', il nome sarebbe quello di Jorge, terzino sinistro di proprietà del Monaco che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Basilea. Il classe '96, brasiliano in scadenza 2022, sarebbe quindi il primo obiettivo del Palmeiras per sostituire Vina, destinato alla Roma.