Il Monaco si inserisce per Götze: la Roma resta interessata

Mario Götze ha visto, in una tribuna deserta e in camicia, il suo Borussia Dortmund perdere contro l’Hoffenheim per 4-0, sabato scorso, nella partita che ha chiuso la Bundesliga per i gialloneri. Il rapporto che lega il calciatore con la squadra tedesca si è concluso così: Götze lascerà la squadra a parametro zero, essendo in scadenza di contratto. Nei mesi scorsi si è parlato di un interessamento della Roma, ma sul falso nueve tedesco si sarebbe inserito anche il Monaco. Secondo quanto riportato dal Bild, rimane il corteggiamento di giallorossi, Inter e Milan.

Con la moglie Ann-Kathrin Brömmel, Götze ha dato alla luce il loro primogenito, di nome Rome. Coincidenza o segno del destino?