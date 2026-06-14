Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Sono ore frenetiche in casa Milan che, dopo giorni di confusione, sembra cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Il club rossonero infatti, reduce da contatti con diversi tecnici che però non avrebbero fatto altro che alimentare il caos attorno alla società meneghina, sarebbe sempre più vicino a scegliere Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha già dato l'ok a tutte le condizioni e aspetta solo la scelta finale del proprietario Cardinale, come riporta Fabrizio Romano. Se lato tecnico e dirigenziale ci si aspetta la rivoluzione, però, c'è un giocatore da cui il Milan ha intenzione di ripartire.

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E si tratta, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, di Christian Pulisic, offerto nei giorni scorsi alla Roma. L'intenzione di Cardinale, statunitense come il duttile attaccante che è attualmente focalizzato sul Mondiale di casa, sarebbe quella di confermare in rosa il classe '98 e ripartire da lui dopo un'annata disastrosa. Oltre ai giallorossi di Gasperini anche la galassia del City Group aveva effettuato un sondaggio per Pulisic, che vorrebbe farlo bandiera del New York City FC.