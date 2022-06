Il Milan riscatta Florenzi: accordo con la Roma sui 2 milioni

Il Milan si appresta ad accogliere Florenzi a titolo definitivo. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, come per Messias i rossoneri hanno fatto passare il 17 giugno - scadenza federale per i riscatti - ma non per questo hanno intenzione di mollare il duttile jolly. E' stato trovato con la Roma un accordo di poco superiore ai 2 milioni di euro. Confermate, quindi, le voci che parlavano di un forte sconto rispetto al riscatto di 4,5 milioni pattuito la scorsa estate.