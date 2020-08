Il Lipsia molla Schick: Hertha Berlino e Bayer Leverkusen si fanno avanti

Fumata nera per Patrik Schick al Lipsia: il centravanti ceco, dopo la sitcom sul suo acquisto da parte dei tedeschi, non verrà riscattato. Secondo quanto riporta Bild, non è stato trovato l’accordo con la Roma e l’attaccante saluterà il tecnico Nagelsmann al termine della Champions League, che giovedì vedrà impegnata la sua squadra contro l’Atletico Madrid nei quarti di finale. In Bundesliga, comunque, il profilo di Schick continua a piacere: sulle sue tracce Hertha Berlino e Bayer Leverkusen. Con il passaggio di Havertz al Chelsea, infatti, il rossoneri potrebbero rimpiazzarlo proprio con l’ex vice-Dzeko.