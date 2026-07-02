Il Genoa mette gli occhi su Dovbyk. L'ucraino - in uscita dalla Roma - è a caccia di una nuova avventura e potrebbe ritrovare Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoblu hanno chiesto informazioni e lo vorrebbero in prestito, ma i giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Prima del 30 giugno ci aveva provato anche il Betis ma la Roma aveva chiesto 25 milioni di euro. In caso di addio di Dovbyk potrebbe sbloccarsi la casella del vice Malen. Piace Tresoldi ma ad oggi non c'è nessuna trattativa per il centravanti italo-tedesco.