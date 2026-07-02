Qualche settimana fa aveva chiesto informazioni il Betis
Gasp sugli infortunati: "Ferguson stagione finita, Dovbyk se va bene a fine aprile"
Il Genoa mette gli occhi su Dovbyk. L'ucraino - in uscita dalla Roma - è a caccia di una nuova avventura e potrebbe ritrovare Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoblu hanno chiesto informazioni e lo vorrebbero in prestito, ma i giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Prima del 30 giugno ci aveva provato anche il Betis ma la Roma aveva chiesto 25 milioni di euro. In caso di addio di Dovbyk potrebbe sbloccarsi la casella del vice Malen. Piace Tresoldi ma ad oggi non c'è nessuna trattativa per il centravanti italo-tedesco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Roma, idea Tresoldi come vice Malen. Pellegrini vicino al rinnovo
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma, sondaggio per Garnacho: i giallorossi lo vogliono in prestito
Calciomercato AS Roma
Dai campi da tennis al fiuto del gol in Germania e Belgio: ecco chi è Tresoldi
News AS Roma
Roma, primo incontro per il rinnovo di Pellegrini: le ultime
Calciomercato AS Roma
Greenwood, la Roma prepara lo sprint: il Marsiglia attende l'offerta entro il weekend
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti