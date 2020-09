Il Besiktas accelera per Santon: i turchi vogliono chiudere entro venerdì

Davide Santon è sempre più vicino ai saluti. Il terzino giallorosso, che continua ad allenarsi a Trigoria in vista della prossima stagione, è da giorni corteggiato dal Besiktas. La Roma, dal canto suo, è anche disposta a pagare una parte dell’ingaggio dell’atleta per favorire la sua cessione. Secondo tuttomercatoweb.com, poi, i turchi ora spingono sull’acceleratore per poter limare gli ultimi dettagli della trattativa entro venerdì, dopo che la distanza tra i due club su domanda e offerta si è fatta sempre più impercettibile nelle ultime ore.