Mercato Roma, sfuma l’idea Benfica B per Joao Sacramento

L'ex secondo di Mourinho rimane ancora senza un nuovo incarico: gli encarnados hanno preferito Antonio Oliveira

Nessun incarico per JoaoSacramento al Benfica B, secondo quanto riporta Record.pt. Il club lusitano infatti prima di far firmare il contratto all'ex secondo di Mourinho, voleva capire bene i motivi dello strappo con il club giallorosso dopo la partita contro la Sampdoria prima della sosta di Natale. Nonostante in questi giorni sia stato in pole per diventare il nuovo tecnico della seconda squadra degli 'encarnados', nulla da fare per lui, il cui profilo è stato scartato dalla società portoghese. A succedere a Nelson Verissimo, passato alla guida della prima squadra, sarà il 39enne Antonio Oliveira, ex allenatore dell'Atletico Paranaense: il suo arrivo è stato ufficializzato nella giornata di ieri.