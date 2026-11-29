La prestazione di Hermoso a Parigi ha fatto gola a tanti. In questi giorni si sono rincorse le voci su un presunto interesse dell’Inter, pronta ad affondare il colpo in estate approfittando dei tentennamenti sul rinnovo. Ma di vero, in tutto questo, non c’è nulla. A confermarlo, in modo indiretto, ci ha pensato D’Amico. E poi l’esperto di mercato Matteo Moretto, senza giri di parole: “Non mi risulta un interesse dell’Inter, anzi: è molto vicino al rinnovo con la Roma”. Parole che trovano riscontro nelle dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso. Poco prima del match contro il Monza, D’Amico ha ribadito: “Ci siamo quasi”. Nessun dubbio, quindi: lo spagnolo resta. E ci resterà ancora a lungo.