In pochi mesi il mondo intorno a Mario Hermoso si à totalmente capovolto. Un anno fa di questi tempi nella Capitale regnava lo scetticismo nei confronti dell'esperto difensore spagnolo. L'avvento sulla panchina dalla Roma di Gasperini ha cambiato il destino del centrale. Da flop a imprescindibile, infatti, il passo è stato breve per l'ex Atletico Madrid. La dirigenza romanista inizia già a scrutare l'orizzonte, pansando al futuro. Motivo per cui - secondo quanto raccontato da Nicolò Schira su 'Tuttosport' - stanno per partire i contatti e le negoziazioni per il prolungamento di Hermoso. Da capire se per altri due anni (scadenza a quel punto fissata per il 2029) come gradirebbe il giocatore o se - come da politica impostata per gli over 30 dal ds D'Amico - solamente per una sola stagione. Se ne parlerà nelle prossime settimane. Intanto la Roma vuole tenersi stretta Hermoso, che a maggio ha declinato le sirene dei club arabi per restare da Gasp.