Havertz non si allena con il Bayer, addio a un passo: l’affare Schick può sbloccarsi

L’addio di Kai Havertz al Bayer Leverkusen può sbloccare la cessione di Schick. Il Chelsea ha trovato l’accordo con il club tedesco per una cifra complessiva di 100 milioni, riporta Bild. Il giocatore oggi non è sceso in campo per i test atletici, segno che la partenza per Londra è ormai questione di ore. Una trattativa seguita con attenzione anche a Trigoria. Il Leverkusen aspettava la svolta nell’affare Havertz, per reinvestire i soldi su Patrik Schick. Il Lipsia non è riuscito a soddisfare le richieste della Roma, così le “Aspirine” avranno ora l’occasione per sostituire il loro giocatore più talentuoso con il ceco. Sviluppi in questo senso sono già attesi nelle prossime ore. L’obiettivo dei giallorossi è incassare almeno 28 milioni.