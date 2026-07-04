La telenovela Mason Greenwood è ancora lontana dalla parola fine. L’attaccante inglese è uno dei nomi più chiacchierati di questo inizio di mercato, con diversi club interessati a lui: su tutti la Roma. Gasperini e D’Amico lo hanno inserito in cima alla lista degli acquisti ormai da diverse settimane tanto che il tecnico avrebbe già avuto più di un colloquio con il padre-agente del giocatore, arrivando anche a un accordo verbale per il trasferimento nella Capitale. Ora però serve accelerare ma per farlo è necessario l’ok definitivo dei Friedkin. Tra i club ancora in corsa resta il Fenerbahce, che non ha mollato la presa. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il club turco avrebbe presentato una nuova offerta al Marsiglia, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta da 50 milioni di euro fissata dal club francese. La principale difficoltà per il Fenerbahce però, riguarda la volontà del giocatore. Greenwood infatti, non considera la Turchia il passo giusto per la propria carriera e avrebbe già rifiutato una prima proposta di contratto. Il suo obiettivo è giocare la Champions League e farlo in un club di alto livello. Per questo in casa Roma a preoccupare non è tanto il pressing del Fenerbahce, quanto il possibile inserimento dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, in caso di cessione di un attaccante (con Sorloth principale indiziato) potrebbe infatti decidere di andare all’assalto dell’ex Manchester United. Tutto ancora lontano dalla parola fine dunque. Quel che è certo però, è che la Turchia (al momento) non sembra essere la destinazione preferita dal giocatore.