Mason Greenwood resta il pallino principale della Roma sul mercato estivo, ma l'assalto vero e proprio non è ancora arrivato. La situazione però potrebbe vivere uno sprint improvviso nel giro di pochi giorni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Youtube, i giallorossi ci proveranno "fino all’ultimo per Greenwood" e avranno "una fase operativa molto importante da lunedì a mercoledì". Con diversi elementi da giocarsi: la "richiesta di intervento da parte della proprietà, la sponda favorevole del giocatore, nonostante l'ingaggio inferiore offerto rispetto al Fenerbahce che però non si muove da 32-35 milioni per il cartellino. La tempistica è il pericolo, se non tieni bene le carte in mano rischi che qualcuno te le sfili. In questo caso il pericolo è che l’Atletico Madrid faccia una cessione, ad esempio Sorloth più che Alvarez. La Roma per questo deve stringere e andare fino in fondo".