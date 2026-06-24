In Turchia si parla di un'offerta da 12 milioni a stagione. Ma la sconfitta di Safi alle presidenziali l'ha di fatto annullata
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Arriva una nuova indiscrezione dalla Turchia sul futuro di Mason Greenwood. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu, l’attaccante inglese avrebbe accettato l’offerta contrattuale presentata dal Fenerbahce, pronta a mettere sul tavolo una proposta molto pesante dal punto di vista economico. Il contratto, stando a quanto riferito dal giornalista turco, sarebbe da circa 12 milioni di euro più bonus. Una cifra imponente, alla quale andrebbero aggiuntidiversi premi legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra. In realtà, però, l'offerta circolata in queste ore sarebbe quella presentata ormai 3 settimane fa da Hakan Safi, ex candidato alla presidenza del Fenerbahce poi battuto da Yldirim che non ha alcuna intenzione di pagare quello stipendio all'inglese. Negli ultimi giorni Greenwood è in costante contatto con la Roma e non avrebe ricevuto offerte del genere dalla Turchia.
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