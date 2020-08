“Ciao tifosi del Granada, vi informo che sono risultato positivo al Covid”. Maxime Gonalons annuncia l’infezione da coronavirus con un tweet. Nel giorno dell’ufficialità della firma con il Granada, il francese ha fatto sapere di trovarsi in isolamento a causa del virus. “Mi sto riprendendo a casa per tornare al più presto con i miei compagni a Granada” le parole del francese. Il centrocampista si è trasferito dalla Roma per 4 milioni di euro.