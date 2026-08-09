Mika Godts è sempre più vicino al PSG e lo stesso attaccante non si nasconde. Pochi minuti prima del match contro il PEC, il belga - che era titolare - si è fermato nel riscaldamento a causa di un lieve fastidio, decidendo così di non rischiare. Nel postpartita, dopo essere comunque entrato in campo fornendo l'assist del 2-0 per Brandt, ha spiegato: "Ci sono delle trattative. Non dico che non siano vere - ha detto a ESPN -. Altrimenti nessuno mi prenderebbe più sul serio. Ma quello che bisogna chiarire è che forse qualcuno ha pensato che non volessi giocare. Finché non ci sarà un accordo, giocherò ogni minuto. Avevo già avuto qualche problema in allenamento ieri. Avevamo deciso di fare un controllo durante il riscaldamento. Il dolore era un po' troppo forte. Quindi abbiamo valutato che fosse meglio giocare gli ultimi venti minuti piuttosto che i primi venti. Se non avessi voluto giocare, non avrei disputato nemmeno le ultime due partite. La questione è chiusa. Amo l'Ajax. Sono cresciuto qui e sono felice di poter ancora giocare per l'Ajax".