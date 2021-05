Gerson a un passo dal Marsiglia: alla Roma una percentuale sulla rivendita

Domani l'incontro tra il procuratore e il club di Ligue 1. Puoi trasferirsi per 25 milioni

Gerson potrebbe ricominciare a breve la sua avventura in Europa. Nella giornata di domani si terrà l'incontro definitivo tra il procuratore Tulio de Melo e Pascal Carbon, rappresentante del Marsiglia: pronto un investimento di 25 milioni e 5 di bonus, più una percentuale al Flamengo in caso di futura rivendita, scrive Marca. Il centrocampista, dopo il prestito secco in casa Fiorentina, era stato ceduto dalla Roma al club di Rio per 11,8 milioni. Col rientro in patria, Gerson ha trovato finalmente la continuità di rendimento che aveva cercato con difficoltà in serie A, tanto da catturare di nuovo l'attenzione dei club europei. Se la trattativa andasse a buon fine, alla Roma spetta una percentuale dell'investimento, così come stabilito dagli accordi col Flamengo.