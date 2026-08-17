Una settimana all'esordio in campionato contro la Fiorentina. Lunedì 24 agosto la Roma ospiterà all'Olimpico la formazione allenata da Grossa, regina del mercato fino a questo momento. Rodrigo Mora è in arrivo ma difficilmente giocherà dal primo minuto. Spazio al tridente composto da Soulé-Dybala-Malen. L'olandese è in vantaggio su Castro, ma ci sarà una novità nel modulo. Gasp è pronto a schierare il 3-4-1-2, un solo trequartista che sarà Matias. L'argentino dopo l'estate passata con le valigie in mano è pronto per la prima da titolare contro la Fiorentina che prima di virare su Mastantuono lo aveva cercato. In mezzo al campo torna Koné al fianco di Cristante, a sinistra Wesley mentre a destra è pronto Molina. In difesa Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. Un solo volto nuovo rispetto alla squadra dell'anno scorso, ma le sorprese dal mercato non mancheranno nelle prossime settimane.