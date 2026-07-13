C'è un filo che unisce il mercato della Roma e la Premier League sia sul fronte degli acquisti che delle cessioni. Occhi su Garnacho e Moreira, entrambi sono strettamente legati al Chelsea. L'argentino è di proprietà dei Blues, non si sta allenando ed è una sorta di separato in casa. I primi contatti con gli agenti sono stati positivi e la Roma ha incassato una prima apertura da parte del calciatore. troverebbe il compagno di nazionale Dybala.Non basta solo questo e il capitolo Greenwood ha ormai fatto scuola. Serve trovare l'accordo con gli inglesi. Si parte da una valutazione di 40 milioni, tra oggi e domani ci saranno nuovi colloqui con i giallorossi che potrebbero proporre un prestito con obbligo. Qualche settimana fa - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - il primo sondaggio col club di Londra era servito anche a chiedere informazioni per Moreira. La Roma ha chiesto una sorta di via libera e lo ha ottenuto perché Xabi Alonso per rinforzare la fascia sinistra vuole Chavarria del Rayo Vallecano. Dall'altra parte i Friedkin dovrebbero fare uno sforzo per avvicinarsi alle richieste per Garnacho. C'è anche un terzo obiettivo che però è fuori da questi discorsi. Per il ruolo di vice Malen il preferito rimane Tresoldi che ha detto sì, ma è corteggiato anche dall'Atletico. La Premier ha messo nel mirino Koné e Soulé. Il primo si sta mettendo in mostra al Mondiale ed ha attirato le attenzioni del Manchester United. Nessuno sconto: servono almeno 55/60 milioni. In caso di addio la Roma dovrà cercare un nuovo centrocampista, secondo i media brasiliani i fari sono puntati su Danilo del Botafogo. Valutazione più bassa per Soulé (30/35) che ha messo in stand by l'Arabia e aspetta il Sunderland.