Tra acquisti e cessioni l'Inghilterra è la prima tappa per il ds D'Amico. Koné piace allo United, passi avanti per Tresoldi
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
C'è un filo che unisce il mercato della Roma e la Premier League sia sul fronte degli acquisti che delle cessioni. Occhi su Garnacho e Moreira, entrambi sono strettamente legati al Chelsea. L'argentino è di proprietà dei Blues, non si sta allenando ed è una sorta di separato in casa. I primi contatti con gli agenti sono stati positivi e la Roma ha incassato una prima apertura da parte del calciatore. troverebbe il compagno di nazionale Dybala.Non basta solo questo e il capitolo Greenwood ha ormai fatto scuola. Serve trovare l'accordo con gli inglesi. Si parte da una valutazione di 40 milioni, tra oggi e domani ci saranno nuovi colloqui con i giallorossi che potrebbero proporre un prestito con obbligo. Qualche settimana fa - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - il primo sondaggio col club di Londra era servito anche a chiedere informazioni per Moreira. La Roma ha chiesto una sorta di via libera e lo ha ottenuto perché Xabi Alonso per rinforzare la fascia sinistra vuole Chavarria del Rayo Vallecano. Dall'altra parte i Friedkin dovrebbero fare uno sforzo per avvicinarsi alle richieste per Garnacho. C'è anche un terzo obiettivo che però è fuori da questi discorsi. Per il ruolo di vice Malen il preferito rimane Tresoldi che ha detto sì, ma è corteggiato anche dall'Atletico. La Premier ha messo nel mirino Koné e Soulé. Il primo si sta mettendo in mostra al Mondiale ed ha attirato le attenzioni del Manchester United. Nessuno sconto: servono almeno 55/60 milioni. In caso di addio la Roma dovrà cercare un nuovo centrocampista, secondo i media brasiliani i fari sono puntati su Danilo del Botafogo. Valutazione più bassa per Soulé (30/35) che ha messo in stand by l'Arabia e aspetta il Sunderland.
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