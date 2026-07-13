Paulo Dybala ha rinnovato il proprio contratto con la Roma per un’altra stagione, scatenando l’entusiasmo della piazza giallorossa. Anche il calciatore, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha espresso tutta la propria felicità per il prolungamento dell’accordo: "Questa storia continua come volevamo tutti: la società, io e i tifosi. Sono contento di restare qui per un’altra stagione, di vivere ancora in questa città e in questo Paese. Poter continuare a difendere la maglia della Roma per me è un privilegio". Dybala ha poi spiegato che cosa rappresentino Roma e la Roma nella sua vita: "Significano tante cose: responsabilità, onore e bellezza. Ci sono anche molti aspetti personali che oggi mi portano a essere ancora qui e a difendere questi colori. Per me è un grandissimo onore". Infine la Joya ha rivolto un messaggio ai tifosi, dando appuntamento alle prossime sfide: "Sono felice di poter stare ancora con voi, di rivedervi all’Olimpico e in tutte le città nelle quali giocheremo in trasferta. E soprattutto non vedo l’ora di ascoltare quella bellissima musica che aspettavamo da tempo. Sono certo che saremo molto orgogliosi di quello che riusciremo a fare nelle notti europee".