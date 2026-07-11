Nicolò Tresoldi è il profilo individuato dalla Roma per ricoprire il ruolo di vice-Malen. L'attaccante italo-tedesco, nato a Cagliari ma cresciuto calcisticamente in Germania, è nel mirino di Gian Piero Gasperini e del club giallorosso da mesi. Pur di accaparrarsi il classe 2004 e battere la concorrenza (dell'Atletico Madrid in primis), la Roma non vorrebbe attendere nemmeno l'addio di Dovbyk. Nel tentativo parallelo di abbassare la richiesta di 30 milioni del Bruges, inserendo magari la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 21enne, però, ha in testa solo la Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che afferma come il centravanti ne avrebbe già parlato con Pisilli. La trattativa tra il club giallorosso e la società belga dovrebbe registrare un’accelerazione la prossima settimana (Tresoldi ha gli stessi agenti di Uzun, trequartista dell’Eintracht seguito dalla Roma). Il classe 2004 potrebbe quindi essere il primo colpo in regalo a Gasperini, che vuole lavorare il prima possibile con i 'nuovi' per favorirne l'inserimento in gruppo.