L'avventura di Alejandro Garnacho all'Aston Villa potrebbe essere già ai titoli di coda. L'argentino è ai margini del progetto Villains ed è difficile pensare che riesca a terminare la stagione alla corte di Emery. Escluso dall'ultima partita e con un minutaggio ai minimi, difficilmente l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate presenze potrà scattare al termine della stagione. Possibile, secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, un trasferimento in Arabia Saudita. E pensare che, fino a pochi mesi fa, il classe 2004 era un serio obiettivo della Roma. La scorsa estate, con Garnacho fuori dal progetto tecnico dei Blues, i giallorossi avevano avviato i contatti per portare l'argentino nella Capitale. Nonostante il gradimento del giocatore, però, l'affare non si è concretizzato a causa della distanza sulla formula tra i due club: la Roma puntava al prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea chiedeva una cessione definitiva o condizioni economiche più vantaggiose. Il 23 luglio, dunque, Garnacho è passato ufficialmente in prestito all'Aston Villa, ma il futuro difficilmente sarà alla corte di Emery.