Francia, tutti in fila per Gonalons. L’agente: “Ci sono tanti club interessati”

Ancora nebuloso il futuro di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese, in prestito dalla Roma al Granada, è però conteso da molti club, come conferma l’agente Frederic Guerra durante una diretta video sul canale Twitter di Telefoot. Queste le sue dichiarazioni in merito alla situazione del suo assistito: “Se ci fosse la possibilità credo che Maxime tornerebbe in Francia. Comunque sia al momento no mi ha contattato né il presidente del Dijon né nessun altro. Ho letto e appreso tutto dalla stampa. Però ci sono altri club francesi che si sono interessati a lui. Ora è troppo presto per parlarne”.