Dopo Rodrigo Mora Gasperini si aspetta un altro colpo in avanti. L'indiziato numero è Malick Fofana, esterno belga del Lione. Col giocatore c'è l'intesa di massima, mentre mancano ancora da limare dei dettagli con il club francese che vorrebbe aspettare il ritorno dei preliminari di Champions League contro il Fenerbahce in programma il 26 agosto. L'idea dei giallorossi è di mettere sul piatto un'offerta complessiva da 35 milioni tra base fissa e bonus, ora la palla passa ai Friedkin. Serve l'ok della proprietà che fino ad oggi ha già investito circa 100 milioni di euro per Castro, Koulierakis, Molina e Mora. I prossimi giorni saranno decisivi e il ds attende il via libera.

Fofana, Gasperini è convinto

Soulé e Ziolkowski in uscita

Chi invece non ha dubbi su Fofana è Gian Piero. Il tecnico è ancora alla ricerca del famose esterno sinistro di piede destro e il belga è il prescelto. La Roma ha ricevuto tutte le rassicurazioni necessarie sulle sue condizioni fisiche e il grave infortunio alla caviglia è ormai alle spalle. Con lui il pacchetto offensivo sarebbe al completo e l'allenatore potrà ruotare tutti gli uomini in avanti. Fofana può giocare sia come trequartista nel 3-4-2-1 o vicino a Malen o Castro nel 3-4-1-2. Un'arma in più per Gasperini.Una cessione aiuterebbe e non poco i giallorossi. Per questo D'Amico è a caccia di offerte per alcuni dei componenti in rosa. Non sono arrivate offerte per, in uscita ci sonoe Ziolkowski. Matias piace alla Fiorentina e al Sunderland e la sua permanenza non è ancora certa. Per il polacco, invece, si sono affacciati dei club arabi. La Roma lo valuta circa 20 milioni di euro che frutterebbero una plusvalenza utile per il bilancio. Al 1 settembre manca poco e i giallorossi devono stringere i tempi.