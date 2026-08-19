Malick Fofana è il tassello per completare l'attacco della Roma. L'esterno belga classe 2005 ha giocato da titolare l'andata del preliminare di Champions League contro il Fenerbahce (1-1) e nel post-partita il tecnico del Lione Paulo Fonseca ha parlato del suo futuro: "Ci sarà al ritorno? Credo di sì. È molto importante per noi, credo in tutti i giocatori della nostra squadra. Saranno pronti per il ritorno", queste le sue dichiarazioni a Canal+. La Roma vuole chiudere l'affare Fofana il prima possibile, ma difficilmente i francesi lo lasceranno partire prima del ritorno che si giocherà il 26 agosto.