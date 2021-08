Florenzi va al Milan: l’azzurro rinuncia a 400mila euro per sbloccare l’affare

La Roma risparmia sugli ingaggi ed è pronta a firmare il rinnovo di Pellegrini fino al 2025

Tiago Pinto a Trigoria lavora principalmente sulle uscite. Pedro in giornata sarà un nuovo calciatore della Lazio, Florenzi è pronto a volare a Milano per svolgere le visite mediche per il Milan. Il braccio di ferro tra i club è stato risolto direttamente dal calciatore che rinuncerà alla mensilità di agosto (400mila euro) in modo da coprire la differenza in atto, si legge su Il Messaggero. Il diritto di riscatto rimane fissato a 4.5 milioni. In un colpo solo a Trigoria risparmiano così 3,2 milioni netti del nazionale azzurro e altri 3 dello spagnolo. Ieri nuovo incontro tra il gm giallorosso e l'agente Pocetta per il prolungamento di contratto di Pellegrini. Passi in avanti per il quadriennale: verrà tolta la clausola di 30 milioni e l'accordo sarà impostato su parametri diversi rispetto all'attuale. I premi accumulati infatti non costituiranno più la base per aumentare la parte fissa. L'ingaggio sarà dunque old-style sui 4 milioni.