Florenzi, quanti dubbi: Mourinho lo convoca, ma lui cerca una squadra

Lunedì prossimo dovrà salire sull'aereo che lo porterà in Portogallo. Lui spera in un'occasione per andare via. Al momento il ritorno in giallorosso non fa parte dei suoi piani

Valerio Salviani

La tentazione di voltarsi indietro nasconde solitamente un grosso difetto, la paura del futuro. Alessandro Florenzi vorrebbe guardare solo avanti, ma un po' di inquietudine per quello che verrà lo attanaglia. Per la sua carriera sono giorni decisivi. Fissa il calendario sapendo che il primo agosto tornerà ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Roma (domenica farà il tampone, il 2 partirà con Cristante per l'Algarve), ma aspetta una chiamata del suo agente sperando nell'offerta giusta che lo possa portare altrove una volta per tutte. Nel suo futuro potrebbe esserci l'Inter, ma al momento è tutto fermo. E il ritorno in giallorosso è sempre più vicino.

Florenzi, le offerte e il futuro: cosa succede

Jose Mourinho ha già aperto la porta a Florenzi. Ci ha parlato per telefono per capire le sue intenzioni e aspetta di incontrarlo in Portogallo. Lo Special One aspettava Vina per la seconda fase del ritiro, ma l'uruguaiano (che non è ancora ufficialmente giallorosso) resterà bloccato nella Capitale per la quarantena obbligatoria di 10 giorni. Così potrebbe essere proprio Florenzi il rinforzo immediato sulle fasce, ruolo dove al momento il tecnico portoghese si sente più scoperto. Il club ha programmato il viaggio del giocatore, ma non è ancora certa che Alessandro salirà sul volo privato che lunedì prossimo partirà da Ciampino in direzione Faro. Se questa settimana dovesse arrivare un'offerta importante (difficile), Florenzi ci si aggrapperà sperando sia quella giusta. La sua volontà è lasciare la Roma. L'addio amaro del 2019 ha formato una frattura che sembra insanabile e nonostante l'addio di Fonseca, il tecnico che l'aveva messo all'angolo, ricomporla sembra improbabile.

La posizione della Roma e la chance Mondiale

La Roma non ha intenzione di fare barricate sulla cessione di Florenzi (tutt'altro), ma vuole monetizzare una plusvalenza. Il terzino ha mercato, nonostante al momento non ci sia ancora l'offerta giusta. E Tiago Pinto non vuole svendere uno dei suoi asset migliori. Fin quando il giocatore e il suo agente non avranno trovato una soluzione che può far felice anche la Roma, Florenzi non si muoverà. Lui, dal canto suo, continua a guardare altrove, nonostante le tante dimostrazioni d'affetto che ha ricevuto sui social dai tifosi romanisti. Tornare alla Roma entrando dalla porta di servizio e giocarsi le sue chance di essere protagonista con Karsdorp (uomo su cui il club punta molto) non fa parte dei suoi programmi. Con il Mondiale 2022 in arrivo, Florenzi vuole trovare una squadra che gli dia un ruolo da protagonista assoluto, come era al PSG. L'ingaggio pesante complica tutto maledettamente. Dalla Roma ha garantiti circa 17 milioni lordi fino al 2023 e trovare una squadra disposta a investire così tanto non è facile. Servirà pazienza. Pronostici? Florenzi tornerà a vestire la maglia della Roma a breve, poi ad agosto qualcosa cambierà. Se nel suo cuore o sul suo cartellino, lo scopriremo.