Florenzi-Milan, c’è l’accordo: prestito a 1 milione, diritto di riscatto a 4.5

Manca solo l'ufficialità al passaggio dell'ex capitano giallorosso ai rossoneri

È stato raggiunto l'accordo fra la Roma e il Milan per il prestito di Alessandro Florenzi. L'ormai ex capitano si trasferisce in rossonero per un milione di euro più altri 4,5 per l'eventuale riscatto. Il giocatore sarà domani a Milano per le visite mediche del giocatore e la conseguente firma sul contratto che lo vedrà lasciare la Roma per vestire la maglia del Milan. Florenzi avrebbe rinunciato alla mensilità del mese di agosto in giallorosso per agevolare il buon esito della trattativa.