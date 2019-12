Florenzi, il prezzo è troppo alto: la Sampdoria ci ripensa

Il futuro di Alessandro Florenzi non sarà alla Sampdoria. Quantomeno per ora. Come riporta infatti il portale specializzato sampdorianews24.com l’investimento per il capitano romanista sarebbe troppo importante per le casse blucerchiate soprattutto a causa delle richieste giallorosse. La Roma infatti chiede per Florenzi circa 15-20 milioni di euro, con la concorrenza di Inter e Valencia da superare. Il presidente Ferrero avrebbe così deciso di bocciare l’operazione e defilarsi dalla corsa al capitano romanista.