Fiorentina, Commisso blinda Vlahovic: “Voglio tenerlo”

Dusan Vlahovic sarà uno dei pezzi forti del prossimo mercato. I top team sono pronti a sfidarsi per strapparlo alla Fiorentina. Tra loro anche la Roma, che cerca un bomber a cui affidare il peso dell'attacco. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è però pronto ad alzare le barricate: "Ci sono tanti giornalisti che hanno criticato Vlahovic all'inizio della stagione. Io ho visto Vlahovic quando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo - ha detto in conferenza stampa -. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Ho intenzione di tenerlo".