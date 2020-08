Fienga, domani vertice con Ryan Friedkin e Paratici: in agenda Zaniolo, Dzeko e Florenzi

Per la Roma di Dan Friedkin c’è subito da lavorare. Nell’agenda di Guido Fienga, come riporta “La Stampa”, domani a Londra è già segnato un appuntamento con Ryan Friedkin e il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici.

I bianconeri puntano ad assicurarsi per il futuro Nicolò Zaniolo, obiettivo di lunga data, che però difficilmente lascerà la Capitale con la nuova gestione. Si ragionerà anche su operazioni che prevedono plusvalenze reciproche, da Perin a Romero, passando per De Sciglio e Bernardeschi. In questo senso in casa Roma sono in ballo i nomi di Edin Dzeko e Alessandro Florenzi.

In particolare la Juve ragionerà sull’attaccante bosniaco, ma in ballo ci sono molte variabili: età e ingaggio elevato del giocatore e le valutazioni di Pirlo. Da valutare anche la posizione di Higuain, che non intende rescindere il contratto, ma anche quella di Milik, che si è promesso ai bianconeri ma intende aspettare fino ai primi di settembre.