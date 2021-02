Fenerbahce, obiettivo Under. L’agente frena: “Ancora presto per il ritorno in Turchia”

Le sirene della Turchia per Cengiz Under dovranno aspettare ancora un po’. E’ stato infatti proprio l’agente del calciatore, Misrad Turkcan, ad allontanare il ritorno in patria e le lusinghe del Fenerbahce durante una intervista ad A Sport: “Non c’è niente di vero sul suo trasferimento. Attualmente è concentrato solo sulla sua avventura al Leicester. Cengiz ha come obiettivo di rimanere per molti anni all’estero e a breve termine non è previsto un ritorno in Turchia“. L’attaccante si è trasferito nella sessione di mercato autunnale dalla Roma al Leicester con la formula del prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro. Attualmente in Premier non è riuscito ancora a trovare il gol, riuscendo a sfornare solo 2 assist in 8 presenze. Un bottino magro che l’ex giallorosso vorrà sicuramente arricchire con la maglia delle foxes.