La Roma deve spingere sull'acceleratore. La Fiorentina si avvicina e Gasperini spera di farsi trovare pronto. Iniziare al meglio sarà fondamentale per costruire un futuro importante. Il tecnico lo sa e per questo sta cercando di smuovere le acque. Il piemontese vuole altri tre innesti per rinforzare la rosa. Dopo l'arrivo di Molina, D'Amico è al lavoro per accontentarlo. Il ds si sta muovendo per l'ala sinistra. La scelta è tra Nusa e Fofana, con il belga che sta guadagnando terreno. Ma potrebbe non essere l'unico rinforzo offensivo. Perché nel mirino c'è anche Endrick. Il brasiliano piace molto a Gasp e ha già manifestato la volontà di lasciare il Real Madrid. Vuole giocare e avere più spazio. La Roma è pronta a offrirglielo. Anche altri club sono interessati. Come il Fenerbahce. Ma la volontà del giocatore può diventare decisiva. Come riporta il quotidiano turco Sozcu Gazetesi, il brasiliano non avrebbe una visione positiva di un possibile trasferimento in Turchia. La concorrenza, quindi, potrebbe diminuire fino a sparire. La Roma ci crede. Prima, però, bisognerà convincere il Real Madrid. Poi aspettare.