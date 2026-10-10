Il futuro di Endrick è ancora tutto da decifrare. L'attaccante brasiliano non sta trovando spazio al Real Madrid nonostante fosse stato proprio Mourinho a bloccarne la cessione alla Roma in estate. E così i giallorossi, insieme al Milan e ad altri club esteri (Lione e Aston Villa su tutti), si sono fatti sotto per il classe 2006 in vista della finestra invernale di calciomercato. Ma la sua partenza dalla Spagna è tutt'altro che scontata, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos da Alan Redmond. Il vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che gestisce alcuni tra i campioni più noti del calcio mondiale tra cui anche lo stesso Endrick, ha parlato del futuro del suo assistito: "In estate c'erano molti club di diversi paesi interessati a lui. La sua idea è sempre stata quella di rimanere a Madrid. Sono convinto che quando avrà l'opportunità segnerà moli gol. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo".