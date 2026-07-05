Giorni speciali e da ricordare quelli che sta passando Stephan El Shaarawy che, dopo essere convolato sabato a nozze con la storica fidanzata Ludovica Pagani, ora è pronto a dire un altro sì: quello nei confronti dell’Al Shabab, che gli ha offerto un biennale da 10 milioni a stagione per andare a giocare in Saudi Pro League. Affare in dirittura d'arrivo. Chi invece ha deciso di lasciare l’Arabia per tornare in Europa (e magari proprio in Italia...) è Franck Kessié. Il mediano ivoriano all'Al Ahli guadagnava ben 14 milioni e adesso dovrà accontentarsi di un terzo se vuole tornare a calcare il palcoscenico della Serie A. Ci pensano la Juve e la Roma.