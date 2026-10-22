La Roma osserva anche i tanti calciatori che in estate hanno lasciato Trigoria, ma solo in prestito. Tra i migliori c'è sicuramente Neil El Aynaoui, diventato subito titolarissimo nel Lipsia. Tanto che i tedeschi stanno già riflettendo sulla possibile attivazione del diritto di riscatto, fissato a 28 milioni di euro. Secondo il giornalista tedesco di Sky Sports DE Philipp Hinze, il club della Red Bull nutre grande stima per il giocatore marocchino, per quanto sta facendo in campo ma anche per i suoi comportamenti fuori. Insomma, le premesse per arrivare a un riscatto ci sono tutte e il Lipsia ci sta pensando seriamente.